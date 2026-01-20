Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Langfristige Investition 20.01.2026 10:04:06

DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Volkswagen (VW) vz-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 157,62 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 63,444 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 255,55 EUR, da sich der Wert einer Volkswagen (VW) vz-Aktie am 19.01.2026 auf 98,60 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 37,44 Prozent.

Volkswagen (VW) vz wurde am Markt mit 49,05 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
19.01.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
19.01.26 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Volkswagen Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 97,06 -1,56% Volkswagen (VW) AG Vz.

