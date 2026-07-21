Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Profitables Volkswagen (VW) vz-Investment?
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21.07.2026 10:04:12
DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Volkswagen (VW) vz-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,82 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hat, hat nun 11,011 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 798,72 EUR, da sich der Wert eines Volkswagen (VW) vz-Anteils am 20.07.2026 auf 72,54 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 20,13 Prozent.
Volkswagen (VW) vz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,97 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gl0ck / Shutterstock.com
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