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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Frühes Investment 30.09.2026 10:03:37

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 5 Jahren gekostet

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Vonovia SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 30.09.2021 wurde das Vonovia SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 46,41 EUR. Bei einem Vonovia SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,549 Vonovia SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (17,41 EUR), wäre das Investment nun 375,06 EUR wert. Damit wäre die Investition um 62,49 Prozent gesunken.

Vonovia SE wurde am Markt mit 14,47 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des Vonovia SE-Anteils fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Papiers lag beim Börsengang bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vonovia SE

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