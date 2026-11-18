Vor 3 Jahren wurden Vonovia SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Vonovia SE-Anteile 25,19 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 396,983 Vonovia SE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 673,28 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE-Aktie am 17.11.2026 auf 16,81 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 6 673,28 EUR, was einer negativen Performance von 33,27 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 14,27 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Vonovia SE-Papiere an der Börse XETRA war der 11.07.2013. Den ersten Handelstag begann der Vonovia SE-Anteilsschein bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at