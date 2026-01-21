DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Vonovia SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 21.01.2021 wurde das Vonovia SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,92 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,869 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 24,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 502,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,75 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 21,17 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at