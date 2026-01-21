Vonovia Aktie

Vonovia

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

Rentable Vonovia SE-Investition? 21.01.2026

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Vonovia SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 21.01.2021 wurde das Vonovia SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,92 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,869 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 24,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 502,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,75 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 21,17 Mrd. Euro. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag der Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vonovia SE

04.12.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
27.11.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
Vonovia SE 24,24 -0,25%

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
