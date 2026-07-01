DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Vonovia SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Vonovia SE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Vonovia SE-Papier letztlich bei 17,90 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,588 Vonovia SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,65 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 30.06.2026 auf 21,59 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,65 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Vonovia SE eine Marktkapitalisierung von 17,98 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Vonovia SE-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Vonovia SE-Aktie auf 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at