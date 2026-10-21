Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Performance unter der Lupe
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21.10.2026 10:03:28
DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vonovia SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Vonovia SE-Papier bei 20,44 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Vonovia SE-Aktie investiert, befänden sich nun 48,924 Vonovia SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 16,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 808,95 EUR wert. Mit einer Performance von -19,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 14,06 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Vonovia SE-Papiere an der Börse XETRA war der 11.07.2013. Der Erstkurs der Vonovia SE-Aktie lag beim Börsengang bei 17,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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