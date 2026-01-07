Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Performance unter der Lupe
|
07.01.2026 10:03:58
DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr verloren
Vonovia SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,65 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investierten, hätten nun 349,040 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.01.2026 8 582,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,59 EUR belief. Mit einer Performance von -14,17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Vonovia SE eine Börsenbewertung in Höhe von 20,75 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Vonovia SE-Aktie bei 17,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|25,47
|3,24%