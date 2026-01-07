Vonovia Aktie

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

Performance unter der Lupe 07.01.2026 10:03:58

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Vonovia SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vonovia SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,65 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investierten, hätten nun 349,040 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.01.2026 8 582,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,59 EUR belief. Mit einer Performance von -14,17 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Vonovia SE eine Börsenbewertung in Höhe von 20,75 Mrd. Euro. Die Vonovia SE-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Vonovia SE-Aktie bei 17,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vonovia SE

Analysen zu Vonovia SE

04.12.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
27.11.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
Vonovia SE 25,47 3,24%

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

