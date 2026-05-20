DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Vonovia SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Vonovia SE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,46 EUR. Bei einem Vonovia SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,928 Vonovia SE-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,05 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 19.05.2026 auf 21,91 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 13,95 Prozent vermindert.

Vonovia SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,64 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Vonovia SE-Papiere fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Vonovia SE-Aktie bei 17,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at