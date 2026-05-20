Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Vonovia SE-Performance im Blick
|
20.05.2026 10:04:25
DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Vonovia SE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,46 EUR. Bei einem Vonovia SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,928 Vonovia SE-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,05 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 19.05.2026 auf 21,91 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 13,95 Prozent vermindert.
Vonovia SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,64 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Vonovia SE-Papiere fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Vonovia SE-Aktie bei 17,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
19.05.26
|Vonovia-Aktie höher: Internationale Anleihemärkte für Kapitalaufnahme genutzt (Dow Jones)
|
19.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.05.26
|XETRA-Handel DAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
18.05.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
13.05.26
|Goldman Sachs Group Inc. gibt Vonovia SE-Aktie Buy (finanzen.at)
|
13.05.26