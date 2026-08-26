DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vonovia SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,40 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Vonovia SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 490,196 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 742,65 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE-Aktie am 25.08.2026 auf 19,88 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,57 Prozent.

Der Vonovia SE-Wert an der Börse wurde auf 17,43 Mrd. Euro beziffert. Das Vonovia SE-Papier wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Vonovia SE-Anteils belief sich damals auf 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at