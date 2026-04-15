Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Vonovia SE-Anlage unter der Lupe 15.04.2026 10:04:18

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Vonovia SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Vonovia SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Vonovia SE-Anteile an diesem Tag 50,54 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 19,786 Vonovia SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Vonovia SE-Aktie auf 23,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 460,03 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,00 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich jüngst auf 19,59 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Vonovia SE-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Vonovia SE-Aktie bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vonovia SE

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