DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vonovia SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.06.2025 wurde das Vonovia SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Vonovia SE-Papiers betrug an diesem Tag 30,16 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 331,565 Vonovia SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.06.2026 auf 20,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 717,51 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 32,82 Prozent.

Vonovia SE wurde am Markt mit 17,70 Mrd. Euro bewertet. Die Vonovia SE-Aktie wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Vonovia SE-Aktie auf 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at