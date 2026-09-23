DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vonovia SE-Investment verlieren können.

Am 23.09.2023 wurde das Vonovia SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Vonovia SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 23,94 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,177 Vonovia SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 72,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,37 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 27,44 Prozent gleich.

Vonovia SE war somit zuletzt am Markt 14,83 Mrd. Euro wert. Das Vonovia SE-IPO fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Vonovia SE-Anteils auf 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at