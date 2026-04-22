Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Vonovia SE-Investmentbeispiel
|
22.04.2026 10:03:49
DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24,73 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 404,314 Vonovia SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 505,42 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 21.04.2026 auf 23,51 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 4,95 Prozent.
Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich jüngst auf 20,21 Mrd. Euro. Das Vonovia SE-Papier wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Vonovia SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 17,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
15.04.26
|DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
15.04.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
14.04.26