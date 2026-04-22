Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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Vonovia SE-Investmentbeispiel 22.04.2026 10:03:49

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Vonovia SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24,73 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 404,314 Vonovia SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 505,42 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Anteils am 21.04.2026 auf 23,51 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 4,95 Prozent.

Der Börsenwert von Vonovia SE belief sich jüngst auf 20,21 Mrd. Euro. Das Vonovia SE-Papier wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Vonovia SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vonovia SE

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