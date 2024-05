DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier bei 17,38 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 57,537 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 641,54 EUR, da sich der Wert einer Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie am 28.05.2024 auf 28,53 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,15 Prozent erhöht.

Am Markt war Vonovia SE (ex Deutsche Annington) jüngst 22,80 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

