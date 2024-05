DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 16,17 EUR. Bei einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,184 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere wären am 21.05.2024 177,93 EUR wert, da der Schlussstand 28,77 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 77,93 Prozent.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,02 Mrd. Euro gelistet. Am 11.07.2013 fand der erste Handelstag der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiers lag damals bei 17,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at