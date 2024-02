DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier bei 38,16 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 262,076 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 965,99 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 30,34 Prozent gleich.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) war somit zuletzt am Markt 21,78 Mrd. Euro wert. Das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier wurde am 11.07.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 17,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at