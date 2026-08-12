DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.08.2016 wurden Zalando-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zalando-Anteile bei 36,74 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Zalando-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 272,183 Zalando-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 551,44 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Anteils am 11.08.2026 auf 24,07 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 34,49 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zalando eine Marktkapitalisierung von 6,06 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Zalando-Aktie fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Das Zalando-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at