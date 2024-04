DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Zalando eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Zalando-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Zalando-Aktie betrug an diesem Tag 41,62 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,403 Zalando-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 64,68 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Papiers am 16.04.2024 auf 26,92 EUR belief. Mit einer Performance von -35,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Zalando belief sich zuletzt auf 7,00 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 wagte die Zalando-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Das Zalando-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at