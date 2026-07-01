DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zalando von vor 3 Jahren verloren

Das Zalando-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 26,36 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 379,363 Zalando-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,37 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 9 624,43 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 3,76 Prozent.

Zalando markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,14 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Zalando-Anteils fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Zalando-Anteilsschein bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at