Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Zalando-Investition im Blick 04.11.2026 10:03:34

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Zalando eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.11.2016 wurde die Zalando-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Zalando-Papier bei 38,42 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 260,315 Zalando-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 583,37 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Anteils am 03.11.2026 auf 25,29 EUR belief. Damit wäre die Investition um 34,17 Prozent gesunken.

Zalando wurde am Markt mit 6,59 Mrd. Euro bewertet. Die Zalando-Aktie ging am 01.10.2014 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der Zalando-Aktie lag damals bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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