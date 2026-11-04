DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Zalando eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 04.11.2016 wurde die Zalando-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Zalando-Papier bei 38,42 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 260,315 Zalando-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 583,37 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Anteils am 03.11.2026 auf 25,29 EUR belief. Damit wäre die Investition um 34,17 Prozent gesunken.

Zalando wurde am Markt mit 6,59 Mrd. Euro bewertet. Die Zalando-Aktie ging am 01.10.2014 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der Zalando-Aktie lag damals bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at