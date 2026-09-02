Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Lohnendes Zalando-Investment? 02.09.2026 10:03:27

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zalando-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zalando-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 95,40 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Zalando-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 104,822 Zalando-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 536,69 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Papiers am 01.09.2026 auf 24,20 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 74,63 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Zalando belief sich zuletzt auf 6,02 Mrd. Euro. Der Zalando-Börsengang fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Zalando-Papiers belief sich damals auf 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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