Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Zalando-Investment im Blick
|
08.04.2026 10:03:55
DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Zalando-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 36,81 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 271,665 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 20,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 569,14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,31 Prozent verringert.
Insgesamt war Zalando zuletzt 5,42 Mrd. Euro wert. Zalando-Papiere wurden am 01.10.2014 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Zalando-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!