DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Zalando-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 36,81 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 271,665 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 20,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 569,14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,31 Prozent verringert.

Insgesamt war Zalando zuletzt 5,42 Mrd. Euro wert. Zalando-Papiere wurden am 01.10.2014 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Zalando-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at