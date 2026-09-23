Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Zalando-Anlage unter der Lupe
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23.09.2026 10:03:49
DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 23.09.2023 wurde die Zalando-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 23,02 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 434,405 Zalando-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 708,95 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Anteils am 22.09.2026 auf 22,35 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,91 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,26 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Zalando-Anteils belief sich damals auf 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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