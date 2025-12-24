DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Zalando-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Zalando-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Zalando-Anteile betrug an diesem Tag 89,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Zalando-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,121 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 27,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,92 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -72,06 Prozent.

Der Marktwert von Zalando betrug jüngst 6,56 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Zalando-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Damals wurde der erste Kurs der Zalando-Aktie bei 24,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at