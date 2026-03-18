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Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Zalando-Performance 18.03.2026 10:04:50

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Zalando-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 86,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Zalando-Papier investiert hätte, befänden sich nun 115,527 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.03.2026 auf 23,87 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 757,62 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 72,42 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zalando eine Börsenbewertung in Höhe von 6,16 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Zalando-Anteile an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Ihren ersten Handelstag begann die Zalando-Aktie bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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