Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Rentables Zalando-Investment?
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16.09.2026 10:03:41
DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Zalando-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zalando-Anteile bei 25,66 EUR. Bei einem Zalando-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,971 Zalando-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.09.2026 847,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,24 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Zalando eine Börsenbewertung in Höhe von 5,52 Mrd. Euro. Der Zalando-Börsengang fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Zalando-Papiers bei 24,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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