DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zalando von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zalando-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,12 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,556 Zalando-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,46 EUR, da sich der Wert einer Zalando-Aktie am 28.05.2024 auf 24,03 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 85,46 EUR, was einer negativen Performance von 14,54 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Zalando betrug jüngst 6,27 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Zalando-Aktie lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at