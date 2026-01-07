Zalando Aktie

Lohnendes Zalando-Investment? 07.01.2026 10:03:58

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zalando von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Zalando-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Zalando-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 31,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,447 Zalando-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 768,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,44 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,14 Prozent verringert.

Zalando war somit zuletzt am Markt 6,38 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Zalando-Papiere an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Ein Zalando-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

13:22 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Zalando Underperform Bernstein Research
17.12.25 Zalando Kaufen DZ BANK
15.12.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
12.12.25 Zalando Underperform Bernstein Research
