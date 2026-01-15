adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Profitable adidas-Investition?
|
15.01.2026 10:03:27
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das adidas-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die adidas-Aktie bei 146,52 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 68,250 adidas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 160,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 930,25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,30 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 29,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidas
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: DAX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
06:00