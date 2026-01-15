adidas Aktie

Profitable adidas-Investition? 15.01.2026 10:03:27

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren adidas-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das adidas-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die adidas-Aktie bei 146,52 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 68,250 adidas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 160,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 930,25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,30 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 29,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

