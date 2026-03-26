adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Lukrative adidas-Anlage?
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26.03.2026 10:03:29
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 10 Jahren eingebracht
Am 26.03.2016 wurde die adidas-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die adidas-Anteile bei 102,45 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die adidas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,976 adidas-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2026 auf 132,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,48 EUR wert. Damit wäre die Investition um 29,48 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von adidas betrug jüngst 23,70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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