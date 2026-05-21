DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine adidas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in adidas-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades adidas-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die adidas-Aktie bei 113,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 88,417 adidas-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 103,45 EUR, da sich der Wert einer adidas-Aktie am 20.05.2026 auf 148,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,03 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von adidas belief sich jüngst auf 26,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at