adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Investition im Blick
|
12.11.2026 10:03:23
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr abgeworfen
Das adidas-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das adidas-Papier bei 164,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,607 adidas-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 107,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 177,10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,46 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete adidas eine Marktkapitalisierung von 30,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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