Das wäre der Fehlbetrag eines frühen adidas-Einstiegs gewesen.

Am 19.11.2023 wurden adidas-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der adidas-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 179,64 EUR. Bei einem adidas-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,567 adidas-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 967,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 173,80 EUR belief. Damit wäre die Investition um 3,25 Prozent gesunken.

Der adidas-Wert an der Börse wurde auf 29,37 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at