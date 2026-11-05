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Investmentbeispiel 05.11.2026 10:03:20

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in adidas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 05.11.2016 wurde das adidas-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 133,05 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75,160 adidas-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der adidas-Aktie auf 176,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 254,42 EUR wert. Damit wäre die Investition 32,54 Prozent mehr wert.

adidas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

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