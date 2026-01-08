adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
adidas-Anlage unter der Lupe 08.01.2026 10:03:26

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren adidas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der adidas-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 244,70 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die adidas-Aktie investierten, hätten nun 4,087 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 657,74 EUR, da sich der Wert eines adidas-Papiers am 07.01.2026 auf 160,95 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34,23 Prozent eingebüßt.

adidas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten