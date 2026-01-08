adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Anlage unter der Lupe
|
08.01.2026 10:03:26
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der adidas-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 244,70 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die adidas-Aktie investierten, hätten nun 4,087 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 657,74 EUR, da sich der Wert eines adidas-Papiers am 07.01.2026 auf 160,95 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34,23 Prozent eingebüßt.
adidas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
