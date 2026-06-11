adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Rentabler adidas-Einstieg?
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11.06.2026 10:03:36
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die adidas-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des adidas-Papiers betrug an diesem Tag 294,90 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 33,910 adidas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 835,88 EUR, da sich der Wert eines adidas-Papiers am 10.06.2026 auf 172,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41,64 Prozent.
Jüngst verzeichnete adidas eine Marktkapitalisierung von 29,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
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