adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Investment
|
25.06.2026 10:04:10
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das adidas-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der adidas-Aktie betrug an diesem Tag 197,10 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die adidas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,074 adidas-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 892,95 EUR, da sich der Wert eines adidas-Papiers am 24.06.2026 auf 176,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,71 Prozent verringert.
adidas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,57 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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