adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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Lohnende adidas-Anlage? 23.07.2026 10:03:24

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in adidas-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem adidas-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 199,95 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die adidas-Aktie investiert, befänden sich nun 50,013 adidas-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 179,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 964,74 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,35 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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