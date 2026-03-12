DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen adidas-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden adidas-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 149,62 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die adidas-Aktie investiert hat, hat nun 6,684 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 936,04 EUR, da sich der Wert einer adidas-Aktie am 11.03.2026 auf 140,05 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 6,40 Prozent.

adidas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

