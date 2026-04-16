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Profitables adidas-Investment? 16.04.2026 10:03:28

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen adidas-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der adidas-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die adidas-Aktie bei 277,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,360 adidas-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 140,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 50,38 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 49,62 Prozent verringert.

Der Börsenwert von adidas belief sich zuletzt auf 24,64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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