adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Investition
|
06.08.2026 10:03:55
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren bedeutet
Das adidas-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 310,55 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die adidas-Aktie investiert hat, hat nun 3,220 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 163,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 524,88 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -47,51 Prozent.
Der Börsenwert von adidas belief sich jüngst auf 28,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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