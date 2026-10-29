DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in adidas-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden adidas-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 283,30 EUR wert. Bei einem adidas-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,530 adidas-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 557,89 EUR, da sich der Wert eines adidas-Papiers am 28.10.2026 auf 158,05 EUR belief. Damit wäre die Investition 44,21 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete adidas eine Marktkapitalisierung von 26,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at