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Lohnende adidas-Anlage? 20.08.2026 10:03:27

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen adidas-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die adidas-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 170,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,588 adidas-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der adidas-Aktie auf 155,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,60 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,40 Prozent.

Der Marktwert von adidas betrug jüngst 27,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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