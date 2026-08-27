DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in adidas-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden adidas-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 176,44 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die adidas-Aktie investierten, hätten nun 5,668 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 854,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 150,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 14,59 Prozent weniger wert.

Am Markt war adidas jüngst 26,71 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at