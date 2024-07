DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die adidas-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das adidas-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 278,25 EUR. Bei einem adidas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,359 adidas-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen adidas-Aktien wären am 10.07.2024 79,53 EUR wert, da der Schlussstand 221,30 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 20,47 Prozent vermindert.

Der adidas-Wert an der Börse wurde auf 38,58 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at