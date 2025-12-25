DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in adidas-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der adidas-Aktie an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 293,60 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die adidas-Aktie investiert hat, hat nun 0,341 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55,99 EUR, da sich der Wert eines adidas-Papiers am 23.12.2025 auf 164,40 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 55,99 EUR, was einer negativen Performance von 44,01 Prozent entspricht.

adidas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at