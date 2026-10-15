DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in adidas-Aktien verlieren können.

Das adidas-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das adidas-Papier bei 189,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 52,826 adidas-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 8 156,37 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 154,40 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 18,44 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete adidas eine Marktkapitalisierung von 25,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at