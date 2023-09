DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in adidas angefallen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem adidas-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 283,70 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die adidas-Aktie investierten, hätten nun 35,249 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.09.2023 5 555,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 157,62 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,44 Prozent.

Am Markt war adidas jüngst 28,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at