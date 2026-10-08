adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Performance unter der Lupe
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08.10.2026 10:03:23
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in adidas von vor 10 Jahren angefallen
Am 08.10.2016 wurde das adidas-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 155,15 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die adidas-Aktie investiert hat, hat nun 6,445 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 146,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 945,86 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,41 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete adidas eine Marktkapitalisierung von 24,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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